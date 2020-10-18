В Петрозаводске водитель сбил 13-летнюю велосипедистку на "зебре" и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев происшествия, в котором пострадал ребенок.

По информации ГИБДД города, в минувшее воскресенье, 18 октября, в 12.59 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно Nissan Almera) совершил наезд на велосипедиста. Девочка-подросток пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате происшествия 13-летняя велосипедистка получила травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".