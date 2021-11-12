В Петрозаводске водитель сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

В столице Карелии ищут водителя, который вечером в понедельник сбил 11-летнюю девочку на Кукковке и скрылся с места аварии.

По сообщению ДТП ПТЗ, 6 декабря в 17.13 зафиксировано происшествие с участием пешехода и легкового автомобиля. Оно произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сортавальской в районе пересечения с улицей Питкярантской.

Автомобиль двигался по улице Сортавальская в сторону улицы Ровио. Девочка-подросток, пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу машины.

Судя по видео, через несколько минут после ДТП водитель и пешеход разошлись, водитель продолжил движение. Но как выяснилось, в последствии ребенок оказался в больнице.

«Сегодня на пешеходном переходе у пересечения улиц Сортавальская и Питкярантская в районе 17:00 часов сбили девочку 11 лет. Ребенок был в шоке и отказался от помощи. Водитель уехал, даже не предложив ребенку довезти его до родителей или вызвать скорую. Может Вы были очевидцем данного происшествия (запись с видеорегистратора) или здесь есть сам водитель данного автомобиля. Ребенок не запомнил ни марку, ни госномер автомобиля. В итоге оказался в больнице. Огромная просьба откликнуться, кому хоть что-то известно», - рассказала dtpptz Ksenia Ageeva.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Ранее в Костомукше автомобилист сбил 10-летнего ребенка.