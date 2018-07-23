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Новости. Происшествия
09:55, 23 Июля 2018

В Петрозаводске водитель сбил пешехода и бросил пострадавшего с переломанными ногами во дворе

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Бывшая жена пострадавшего в ДТП на Кукковке рассказала, как спасала мужа, которого водитель привез с места аварии и бросил во дворе у дома.

Ранее сообщалось, что в субботу 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода.

От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.

Под покровом ночи водитель затащил пострадавшего в машину и уехал с места происшествия.

По поступившей ранее информации, предполагалось, что виновник аварии доставил пешехода в больницу.

Но, как написала минувшей ночью бывшая супруга пострадавшего в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", водитель отвез пострадавшего не в больницу, а во двор к дому, где и бросил.

"Водитель сбил пешехода и затащил в машину. Кто-то придумал, что водила отвез его в больницу. Это далеко не так!!! – написала петрозавдчанка, - водила спросил у пострадавшего адрес проживания, отвез его на Сегежскую и выбросил во двор. Пострадавший - мой бывший муж позвонил мне и попросил вызвать скорую. Скорая приехала и увезла в больницу. У него перелом двух ног".

Женщина просит всех, у кого есть информация о водителе, связаться с ней.

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Комментарии

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petronik
2018-07-23 12:09:37
Так и не понятно - этого скота нашли? Ау, ГАИ!!!
кир
2018-07-23 11:41:38
Не всё тут просто. Сбил - виновен и преступник. Почему в шоковом состоянии пострадавшего потянуло к бывшей жене? Почему менты автоматом не возбуждают дело и не проводят поиск независимо от обращения? Тем более больница им сообщает о всех раненых. Дикая страна, дикие нравы.
Dredd
2018-07-23 10:46:16
Сплошную нарисовали, а разметку пешеходного перехода нет. И это при таком количестве сбитых пешеходов.
goo
2018-07-23 10:39:09
Водитель - преступник. А тролли дтпптз в своем репертуаре - "пешеход был пьян, по сторонам не смотрит".
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