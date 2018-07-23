В Петрозаводске водитель сбил пешехода и бросил пострадавшего с переломанными ногами во дворе

Бывшая жена пострадавшего в ДТП на Кукковке рассказала, как спасала мужа, которого водитель привез с места аварии и бросил во дворе у дома.

Ранее сообщалось, что в субботу 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода.

От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.

Под покровом ночи водитель затащил пострадавшего в машину и уехал с места происшествия.

По поступившей ранее информации, предполагалось, что виновник аварии доставил пешехода в больницу.

Но, как написала минувшей ночью бывшая супруга пострадавшего в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", водитель отвез пострадавшего не в больницу, а во двор к дому, где и бросил.

"Водитель сбил пешехода и затащил в машину. Кто-то придумал, что водила отвез его в больницу. Это далеко не так!!! – написала петрозавдчанка, - водила спросил у пострадавшего адрес проживания, отвез его на Сегежскую и выбросил во двор. Пострадавший - мой бывший муж позвонил мне и попросил вызвать скорую. Скорая приехала и увезла в больницу. У него перелом двух ног".

Женщина просит всех, у кого есть информация о водителе, связаться с ней.