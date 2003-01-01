В Петрозаводске водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся

В карельской столице ищут автомобилиста-нарушителя.
В Петрозаводске водитель сбил пешехода и уехал с места происхождения. Об этом сообщили в ГАИ карельской столицы.
ДТП произошло 22 сентября около десяти часов утра на улице Фрунзе. Неизвестный водитель на неустановленной машине совершил наезд на мужчину, когда поворачивал направо. Пешеход в тот момент шел по тротуару.
55-летний пострадавший сам обратился в травмпункт после случившегося. Водитель уехал с места ДТП и не сообщил о происшествии в полицию. Сейчас автоинспекция проводит проверку и выясняет все обстоятельства этого дела.
