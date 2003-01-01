В Петрозаводске водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся

Вчера вечером на Карельской аллее 58-летний пешеход был сбит на пешеходном переходе и госпитализирован
Вчера, 29 сентября, в Петрозаводске на Карельской аллее в 17:15 58-летний пешеход пострадал в аварии на пешеходном переходе и был госпитализирован. По данным Госавтоинспекции города, ДТП произошло в районе дома № 6 по Карельскому проспекту. 42-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода.
— В Госавтоинспекцию не сообщил. В последствии разыскан, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.