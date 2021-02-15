В Петрозаводске водитель сбил ребенка на переходе

В столице Карелии ребенок пострадал в ДТП, произошедшем на пешеходном переходе.
ДТП произошло 15 февраля в 19.12 в районе дома № 7 по ул. Пограничная в карельской столице, передает Госавтоинспекция Петрозаводска.
Водитель автомобиля "Ford Fiesta" совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.
12-летний пешеход получил травмы, назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, пояснили в ГИБДД.
Ранее в Петрозаводске водитель иномарки насмерть сбил пешехода.
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