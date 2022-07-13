В Петрозаводске водитель устроил ночное ДТП на переезде

Автомобилист травмировался после столкновения с поднимающимся устройством заграждения железнодорожного переезда.
В четверг, 14 июля, в Петрозаводске в 2 часа ночи на пересечении Пряжинского шоссе и улицы Транспортной произошла авария на железнодорожном переезде. Об этом информирует ГИБДД.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Great Wall» на участке дороги с пересечением железнодорожных путей выехал на полосу встречного движения и наехал на поднимающееся устройство заграждения переезда. В результате ДТП пострадал 59-летний водитель автомобиля.
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