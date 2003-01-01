В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

В понедельник, 8 сентября, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Водителей будут проверять на состояние опьянения.

В ГАИ напомнили, что управление автомобилем в нетрезвом виде сильно увеличивает риск аварий с тяжелыми последствиями. Сотрудники ДПС будут использовать персональные видеорегистраторы во время проверок.

О нетрезвом водителе можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900 или 78-44-44.

Напомним, ранее погоня за пьяным подростком по ночному Петрозаводску завершилась четырьмя прицельными выстрелами. Юный горожанин, управляя автомобилем марки ВАЗ-2108 в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от ночного преследования правоохранителей.