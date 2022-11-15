В Петрозаводске водителей просят помочь в поисках пропавшей без вести 35-летней женщины

Добровольцам необходимы записи с видеорегистраторов водителей, которые 5 октября могли встретить женщину в зеленой футболке.

Отряду «ЛизаАлерт» в Карелии требуется помощь водителей в поиске пропавшей в Петрозаводске Анны Николаевны И. 1987 года рождения.

«Просим всех, кто проезжал в районе Октябрьского проспекта, улицы Зайцева, улицы Социалистическая, улицы Заводской, Соломенского шоссе и Пряжинского шоссе в период с 00:21 05.10.2022 до 05:00 05.10.2022, проверить, сохранились ли записи с видеорегистраторов, и по возможности, предоставить их инфоргам поиска для детального изучения. Связаться с нами можно по телефону горячей линии 8(800)700-54-52. Возможно, именно вы поможете нам найти Анну Николаевну!», - пишут в паблике поискового отряда.

Напомним, 35-летняя женщина пропала без вести 5 декабря. Ушла без верхней одежды из дома, расположенного в Октябрьском районе. Может плохо ориентироваться в окружающей обстановке.