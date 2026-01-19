В Петрозаводске водителя привлекли к ответственности за опасный «дрифт»

Сотрудники ГАИ Петрозаводска установили и привлекли к ответственности 21-летнего водителя автомобиля «Лада-210740», чьё опасное вождение было зафиксировано на видео и распространилось в социальных сетях.

В ходе проверки видеоматериалов полицейские зафиксировали несколько нарушений ПДД, сообщает полиция Карелии. На них видно, как водитель автомобиля Лада-210740, совершая опасные манёвры, не справляется с управлением на Чапаевском кольце и сталкивается с сугробом.

В результате происшествия никто не пострадал.

В отношении молодого человека составлено 4 административных протокола.

Кроме того, полицейские вынесли водителю два обязательных для исполнения требования: об устранении технических неисправностей транспортного средства и об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО).

В Госавтоинспекции напомнили, что мониторинг интернет-ресурсов для выявления нарушений правил дорожного движения ведётся постоянно, а подобные маневры на дорогах общего пользования создают прямую угрозу безопасности других участников движения.

