В Петрозаводске водитель получила травмы в ДТП на нерегулируемом перекрестке

. Водитель Nissan получила телесные повреждения, обстоятельства ДТП выясняются.
Вчера, 2 октября, в Петрозаводске на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова произошло ДТП с пострадавшими. 25-летняя водитель автомобиля Nissan при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Chevrolet, двигавшемуся прямо во встречном направлении.
В результате столкновения телесные повреждения получила 36-летняя водитель Nissan. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются. На месте работали сотрудники ГИБДД.
