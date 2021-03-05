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В Петрозаводске волонтеры раздали женщинам более 4 тысяч цветов (ФОТО)

Новости. Общество
13:54, 06 Марта 2021
фото: gov.karelia.ru
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В столице Карелии прошли всероссийские акции "Вам, любимые" и "Километр красоты".

Более 30 волонтеров в самых разных районах города – в парках и скверах, возле торговых центров и учреждений, на улицах и проспектах -  дарили цветы и поздравляли девушек и женщин с наступающим праздником, сообщается на сайте правительства республики.

Приятные сюрпризы ждали медработников Больницы скорой медицинской помощи и станции скорой помощи, сотрудниц аптек. Волонтеры не обошли вниманием и женщин-ветеранов. 

Петрозаводские юнармейцы в рамках акции "Километр красоты" прошли по главной улице города – проспекту Ленина, вручая тюльпаны прохожим дамам.

Всего представительницам прекрасной половины Петрозаводска было преподнесено более 4 тысяч цветов.

Ранее сообщалось, что полицейские в Карелии дарят женщинам цветы.

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Комментарии

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кир
2021-03-06 15:09:30
Кот сказал, что знает, кто власть возьмет.
nae
2021-03-06 15:21:26
кир, так кот сам и возьмёт, а ты у него на посылках будешь.
бюджет
2021-03-06 14:29:41
За чей счет "БАНКЕТ"? Почему не пишите?
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