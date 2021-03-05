В Петрозаводске волонтеры раздали женщинам более 4 тысяч цветов (ФОТО)

В столице Карелии прошли всероссийские акции "Вам, любимые" и "Километр красоты".

Более 30 волонтеров в самых разных районах города – в парках и скверах, возле торговых центров и учреждений, на улицах и проспектах - дарили цветы и поздравляли девушек и женщин с наступающим праздником, сообщается на сайте правительства республики.

Приятные сюрпризы ждали медработников Больницы скорой медицинской помощи и станции скорой помощи, сотрудниц аптек. Волонтеры не обошли вниманием и женщин-ветеранов.

Петрозаводские юнармейцы в рамках акции "Километр красоты" прошли по главной улице города – проспекту Ленина, вручая тюльпаны прохожим дамам.

Всего представительницам прекрасной половины Петрозаводска было преподнесено более 4 тысяч цветов.

Ранее сообщалось, что полицейские в Карелии дарят женщинам цветы.