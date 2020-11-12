В Петрозаводске волонтеры ведут борьбу с уличной рекламой наркотиков

Пресс-центр мэрии Петрозаводска предлагает всем желающим присоединиться к фототрейдам, в ходе которых предстоит выявлять уличную рекламу наркотиков.

Волонтеры проводят фоторейды по выявлению запрещённых надписей на фасадах зданий в рамках проекта "Альтернатива". Об этом сообщают в мэрии Петрозаводска.

Проект "Альтернатива" стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов. Инициатива призвана помочь в решении проблемы наркомании среди подростков и молодежи.

"К социально значимой инициативе могут присоединиться школьники, студенты и все неравнодушные горожане. Для этого необходимо сделать фото незаконных объявлений и направить снимок (с указанием адреса дома) на электронную почту карельского отделения Росмолодежи: ruy.karelia@yandex.ru", - говорится в сообщении пресс-центра городской мэрии.

Ранее сообщалось, что гости из Санкт-Петербурга сделали 22 закладки с наркотиками в центре Петрозаводска.