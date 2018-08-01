В Петрозаводске вооруженный гантелью мужчина до смерти забил сожителя своей матери
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30-летнего жителя Петрозаводска обвиняют в причинении смерти сожителю своей матери.
По информации республиканского управления Следственного комитета, преступление было совершено в июле.
"Обвиняемый, находясь дома в городе Петрозаводске, в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с сожителем своей матери нанес ему множественные удары металлической гантелью по голове. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан", - сообщили в СУ СК.
Расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Н"аказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - отметили в ведомстве.
Обвиняемый заключен под стражу.
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