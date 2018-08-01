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Новости. Криминал
13:03, 01 Августа 2018

В Петрозаводске вооруженный гантелью мужчина до смерти забил сожителя своей матери


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30-летнего жителя Петрозаводска обвиняют в причинении смерти сожителю своей матери.

По информации республиканского управления Следственного комитета, преступление было совершено в июле.

"Обвиняемый, находясь дома в городе Петрозаводске, в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с сожителем своей матери нанес ему множественные удары металлической гантелью по голове. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан", - сообщили в СУ СК.

Расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Н"аказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - отметили в ведомстве.

Обвиняемый заключен под стражу.

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Комментарии

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кир
2018-08-01 13:07:37
Не виноват он. Инстинкт древний сработал. Нечего пришлому пожирать нашу еду.
Гость
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