В Петрозаводске вор хотел вынести из магазина музыкальную систему, черные очки и нож

Росгвардейцы задержали мужчину, который попытался украсть товары из петрозаводского гипермаркета.

В ночь на 19 августа сработала тревожная сигнализация одного из гипермаркетов Петрозаводска, сообщают в Росгвардии.

Там за хищение товара на сумму более трех тысяч рублей был задержан 34-летний мужчина. Предметами хищения стали акустическая система, солнцезащитные очки и нож.

Группа задержания вызвала на место преступления следственно-оперативную группу полиции, которой и передала задержанного.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске росгвардейцы помешали мужчине добраться по балкону в квартиру экс-возлюбленной.