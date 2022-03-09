В Петрозаводске вор разбудил спящую хозяйку во время кражи и ушел в ее куртке

В столице Карелии мужчина дважды за ранее утро зашел в одну квартиру, из который вынес вещи спящих хозяев.

Как рассказали в Следкоме Карелии, установлено, что ранним утром в июне прошлого года 37-летний иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сломал замок и проник в квартиру в жилом доме в Петрозаводске. Мужчину не смутило, что здесь находились жильцы. Убедившись, что хозяева спят он совершил кражу вещей и ушел. Но затем решил вернуться в ту же квартиру, где украл куртку, принадлежащую 17-летней девушке. Потерпевшая проснулась и увидела, как обвиняемый, надев ее куртку, вышел из квартиры и скрылся с места происшествия.

«В виду того, что обвиняемый является иностранцем, имеет возможность скрыться от органов следствия, на первоначальном этапе расследования он был задержан, в последующем по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении имущественных преступлений обвиняемый не признал», — говорится в сообщении Следкома Карелии.

Житель иностранного государства предстанет перед судом по обвинению в открытом хищении имущества у несовершеннолетней и краже

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в открытом хищении имущества у несовершеннолетней и краже.