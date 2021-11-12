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В Петрозаводске ворвавшиеся в подъезд подростки обокрали детские коляски (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:51, 22 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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Добычей ночных воров стали матрасики и одеяла, момент кражи попал на камеру наблюдения.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появилось видео кражи из детских колясок. Преступление произошло прямо в подъезде многоквартирного дома.

«Сегодня ночью в 03:00 в наш подъезд ворвались 2 подростка и обокрали коляски. У нас украли меховой конверт, его использовали как мешок для краденных вещей. Из других колясок украли матрасики и одеяла», — прокомментировала видео подписчица паблика.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Также благодаря камерам наблюдения компании «Ситилинк» можно проследить дальнейший путь злоумышленников. От дома, где совершилась кража — судя по всему, по адресу Лососинское шоссе, 38 корпус 1, — они проследовали по улице Попова.

Петрозаводчанка попросила отозваться всех, кого обокрали, чтобы написать коллективное заявление.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-22 16:27:20
В три ночи? Подростки? Ввести комендантский час. Родителей жестко выпороть. А подонков в колонию. Боже, зачем я родился в этой стране? За что? :)
нетюлень
2021-12-22 16:19:00
Кто-то выпускает хорьков на дело ночью. Нет 14, значит весь спрос с начавших праздновать мамок. Отцы? Кто сказал отцы, ты докажи сначала!
Экспeрд
2021-12-22 16:11:06
А что вы хотели от навальнят
Гость
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