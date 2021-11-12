В Петрозаводске ворвавшиеся в подъезд подростки обокрали детские коляски (ВИДЕО)

Добычей ночных воров стали матрасики и одеяла, момент кражи попал на камеру наблюдения.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появилось видео кражи из детских колясок. Преступление произошло прямо в подъезде многоквартирного дома.

«Сегодня ночью в 03:00 в наш подъезд ворвались 2 подростка и обокрали коляски. У нас украли меховой конверт, его использовали как мешок для краденных вещей. Из других колясок украли матрасики и одеяла», — прокомментировала видео подписчица паблика.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Также благодаря камерам наблюдения компании «Ситилинк» можно проследить дальнейший путь злоумышленников. От дома, где совершилась кража — судя по всему, по адресу Лососинское шоссе, 38 корпус 1, — они проследовали по улице Попова.

Петрозаводчанка попросила отозваться всех, кого обокрали, чтобы написать коллективное заявление.