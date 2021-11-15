В Петрозаводске воспитанникам спортшколы, где уволили директора, подарили мяч от ФК «Зенит»

Мэр Петрозаводска вручил юным футболистам из спортивной школы №7, вставшим вместе родителями на защиту уволенного директора, мяч с автографами игроков санкт-петербургского клуба «Зенит».

В минувшую среду, 29 декабря, мэр города встретился с воспитанниками и тренерами спортивной школы № 7. В этом году команда игроков 2006 года рождения успешно выступила в первом турнире Юношеской футбольной лиги Северо-Западного региона и завоевала бронзовые медали соревнований. Кроме того, воспитанники СШ-7 выполнили второй спортивный разряд по футболу, рассказали в мэрии.

«Уходящий год был непростым для страны, для всех нас, для ваших родителей, для вас самих: пандемия, ограничения, психологическое давление. Тем не менее, спортивные соревнования продолжились, продолжились, в том числе, и благодаря вам! Футбол, как и любой спорт – это будущее, это характер, это то, что формирует личность. Многие любят рассказать, что русские в футбол играть не умеют. Но, если бы у нас не было таких имён как Яшин, Блохин, Стрельцов, тогда было бы можно о чём-то говорить. Но если эти имена есть, значит, будут и ещё. И я искренне надеюсь, что будут, в том числе, благодаря вам – тем, кто любит играть в футбол, кто учит вас этому. За вами будущее! С наступающим Новым годом! Успехов в вашем деле и не только», - поздравил команду Владимир Любарский.

Глава города вручил благодарственные письма тренерам команды Владимиру Кузьмину и Александру Смирнову. Юным спортсменам были переданы подарки от футбольного клуба «Зенит». Будущему музею школы Владимир Любарский вручил мяч с автографами игроков санкт-петербургского клуба на кусочке газона, на котором питерская команда в прошлом сезоне стала чемпионом Российской Премьер-лиги.

Ранее родители детей-футболистов из спортивной школы № 7 в Петрозаводске написали обращение президенту страны Владимиру Путину с просьбой рассмотреть на прямой линии 23 декабря вопрос об увольнении директора футбольного центра Карелии Дениса Семенова.

«Мы, родители детей, занимающихся в спортивной школе № 7 г. Петрозаводска Республики Карелия, хотим, чтобы Вы обратили внимание на нездоровую обстановку, складывающуюся в данный момент вокруг нашей спортивной школы, и просим вас помочь нам в нашей непростой ситуации. 27 августа был уволен директор СШ № 7 Денис Сергеевич Семёнов. Человек, который много сил приложил для школы. Денис Сергеевич руководил школой с 2018 года и за этот небольшой срок был проведен огромный объем работ. Как нам стало известно, директор МУ „СШ № 7“ Семенов Д. С. за период своей работы в должности ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности работодателем, в его работе не находили нарушений и другие проверяющие (контролирующие) органы власти», — написали родители футболистов.

Также в обращении родители просят «проверить недобросовестного подрядчика ООО „Спорт Инжиниринг“, несоблюдающего сроки выполнения работ на стадионе „Юность“».

Напомним, что директор спортшколы № 7 Денис Семенов был уволен 27 августа после скандала с подрядчиков, занимающимся реконструкцией стадиона «Юность».