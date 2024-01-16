В Петрозаводске восстанавливают каток на Онего вековой давности

Напротив городской мэрии планируют воссоздать каток, который пользовался популярностью в 1920 годы прошлого века.

В Петрозаводской губе Онежского озера, напротив администрации карельской столицы, воссоздают каток, который функционировал на этом месте в начале XX века.



«Из преимуществ, пожалуй, только то, что природа уже сама нарастила 25 сантиметров льда. Но качество его так себе — много снегопадов было, да и снег успели местами притоптать, приходится работать скребком. Мотивирует то, что 100 лет назад кто-то такое делал…. Чем мы хуже?», — написал на своей странице руководитель дирекции спортивных сооружений Андрей Сандальнев.



Обустраивать каток помогают также карельские лыжники, рассказали в Минобразования и спорта республики.



Напомним, название для новой городской локации сейчас ищут петрозаводские власти. В этом они просят помочь горожан.



