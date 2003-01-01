В Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице

Троллейбус №1 вернулся на привычный маршрут после восстановления движения по Судостроительной улице.

О восстановлении движения на Судостроительной улице рассказали в администрации Петрозаводска. На свою конечную станцию на Кемской улице вернулся троллейбус № 1.

— Помимо «единицы» там же своих рейсов дожидаются и троллейбусы № 3. За всю историю ПМУП «Городской транспорт» это произошло впервые, — уточнила глава города Инна Колыхматова.

«Тройку» вернули по многочисленным просьбам жителей. Теперь с Ключевой можно будет добраться до Голиковки, Первомайского района и Северной Промзоны.



На новой схеме троллейбусного маршрута № 3 второй конечной станцией отмечен ДСК, однако пока что «тройка» по-прежнему будет разворачиваться на Заводской улице. Продлить ее до ДСК обещают к 1 января.

Ранее коммунальщики завершили первый этап реконструкции тепловых сетей на Ключевой. Из-за этих работ и был закрыт участок дороги по улице Судостроительной.