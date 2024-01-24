В Петрозаводске восстановили водоснабжение домов, куда утром подвозили воду

Жителям Первомайского района Петрозаводска вернули воду.
О восстановлении холодного водоснабжения в Первомайском районе Петрозаводска сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Холодное водоснабжение домов №№ 14, 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26 на Первомайском проспекте и дома № 20 на улице Московской восстановлено, написали в официальном паблике ЕДДС.
Напомним, утром в субботу жителям домов в Первомайском районе был организован подвоз воды.
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