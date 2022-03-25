В Петрозаводске возбуждено четыре уголовных дела из-за надписей на зданиях

Полиция предупреждает петрозаводчан об ответственности за нанесение надписей и рисунков на здания.

С начала года в полицию Петрозаводска поступило около десяти сообщений о том, что неизвестные наносят различные надписи и изображения на фасады жилых домов и сооружений. По четырем фактам возбуждены уголовные дела, установлены подозреваемые, сообщили в МВД Карелии.

«МВД по Республике Карелия напоминает, что осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах является проявлением вандализма и влечет за собой ответственность, предусмотренную уголовным законодательством Российской Федерации. Санкция статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации „Вандализм“ предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трёх месяцев», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее вандалы разукрасили мишку в парке в центре Петрозаводска.