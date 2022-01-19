В Петрозаводске возле собора Александра Невского сбили пешехода (ФОТО и ВИДЕО)

Женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу, на месте работали ДПС и «Скорая».

Сегодня, 19 января, в 12.17 в районе дома № 43 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске произошла авария с участием двух автомобилей и пешехода.

Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, в районе перекрестка проспекта Александра Невского и улицы Варламова. Автомобиль, двигавшийся по проспекту в сторону Онежского озера, не успел остановиться и сбил человека. Кроме того, пытаясь затормозить, он выехал со своей полосы и задел машину, двигавшуюся во встречном направлении.

На место происшествия через некоторое время прибыл автомобиль ДПС, а затем «Скорая».

Очевидцы аварии уточнили, что сбитым пешеходом оказалась женщина. По неподтвержденной информации, пострадавшая не получила серьезных повреждений.

Стоит отметить, что, несмотря на находящийся неподалеку автомобиль ДПС и интенсивное движение, люди продолжали пересекать проспект в неположенном месте, которое, судя по всему, является популярным «альтернативным» переходом через оживленную магистраль.