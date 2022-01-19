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В Петрозаводске возле собора Александра Невского сбили пешехода (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:06, 19 Января 2022
фото: «Столица на Онего»

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Женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу, на месте работали ДПС и «Скорая».

Сегодня, 19 января, в 12.17 в районе дома № 43 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске произошла авария с участием двух автомобилей и пешехода.

Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, в районе перекрестка проспекта Александра Невского и улицы Варламова. Автомобиль, двигавшийся по проспекту в сторону Онежского озера, не успел остановиться и сбил человека. Кроме того, пытаясь затормозить, он выехал со своей полосы и задел машину, двигавшуюся во встречном направлении.

На место происшествия через некоторое время прибыл автомобиль ДПС, а затем «Скорая».

Очевидцы аварии уточнили, что сбитым пешеходом оказалась женщина. По неподтвержденной информации, пострадавшая не получила серьезных повреждений.

Стоит отметить, что, несмотря на находящийся неподалеку автомобиль ДПС и интенсивное движение, люди продолжали пересекать проспект в неположенном месте, которое, судя по всему, является популярным «альтернативным» переходом через оживленную магистраль.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2022-01-19 14:52:28
Петрозаводск, город и его власти давно недружелюбны к пешеходам и мест и перекрестков с зебрами явная нехватка, полно дворов и газонов превращенных в проезжие дороги, чтобы только объезжать светофоры, а ГИБДД на все это плевать.
Д.Ю
2022-01-19 14:42:50
Сходила за водичкой.
Гость
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