Муниципальное предприятие «Городской транспорт» планирует увеличение водительского штата до 140 человек.

В Петрозаводске возник острый дефицит водителей троллейбусов. Как сообщил «Столице на Онего» директор муниципального предприятия «Городской транспорт» Геннадий Няккоев, три последние года уволились 77 водителей, которых не устраивала низкая зарплата и довольно тяжелые условия работы. Однако сейчас, по словам директора, предприятию удалось улучшить ситуацию с оплатой труда, и руководство ПМУП «Городской транспорт» хотело бы увеличить нынешний водительский штат, как минимум, до 140 человек.

«В этом году хотели набрать группу водителей не менее 20 человек, – рассказал начальник службы движения ПМУП «Городской транспорт» Денис Архипов. – Уже пятый месяц мы собираем эту группу по крохам, и пока нам удалось найти только десятерых. Восемь человек есть, а двое еще раздумывают, учиться им или нет, но я надеюсь, что согласятся. Хотим начать их обучение в мае, на это уйдет полгода. За это время они должны пройти теорию с учебной ездой и пассажирскую стажировку. Сегодня наш водительский штат составляет 115 человек, и вакантных мест еще хватает. Мы надеемся привлечь на них не только новых водителей, но и тех, кто когда-то от нас ушел».

О ситуации в единственном муниципальном предприятии общественного транспорта Петрозаводска читайте в статье «Ровесник гагаринского полета».