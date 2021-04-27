Реклама на сайте
Прислать новость
В ночь на 28 апреля в Карелии похолодает до -7 1
27.04.2021 17:00
Первая секция по практической стрельбе открылась в Карелии 2
27.04.2021 18:40
Ветераны войны в Карелии получат «нулевые» квитанции за воду и электричество 8
27.04.2021 17:28
Показатели смертности бьют в Карелии многолетние рекорды 13
27.04.2021 16:12
Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники 1
27.04.2021 15:40

В Петрозаводске возник острый дефицит водителей троллейбусов

Новости. Экономика
12:35, 28 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Муниципальное предприятие «Городской транспорт» планирует увеличение водительского штата до 140 человек.

В Петрозаводске возник острый дефицит водителей троллейбусов. Как сообщил «Столице на Онего» директор муниципального предприятия «Городской транспорт» Геннадий Няккоев, три последние года уволились 77 водителей, которых не устраивала низкая зарплата и довольно тяжелые условия работы. Однако сейчас, по словам директора, предприятию удалось улучшить ситуацию с оплатой труда, и руководство ПМУП «Городской транспорт» хотело бы увеличить нынешний водительский штат, как минимум, до 140 человек. 

«В этом году хотели набрать группу водителей не менее 20 человек, – рассказал начальник службы движения ПМУП «Городской транспорт» Денис Архипов. – Уже пятый месяц мы собираем эту группу по крохам, и пока нам удалось найти только десятерых. Восемь человек есть, а двое еще раздумывают, учиться им или нет, но я надеюсь, что согласятся. Хотим начать их обучение в мае, на это уйдет полгода. За это время они должны пройти теорию с учебной ездой и пассажирскую стажировку. Сегодня наш водительский штат составляет 115 человек, и вакантных мест еще хватает. Мы надеемся привлечь на них не только новых водителей, но и тех, кто когда-то от нас ушел».

О ситуации в единственном муниципальном предприятии общественного транспорта Петрозаводска читайте в статье «Ровесник гагаринского полета».  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
off
2021-04-28 12:45:45
Урбанисты все равно работать не будут. Любят уточек кормить и бездельничать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

Сегодня 11:50
Политкухня
Андрей Гущин: «Реальную власть в Петрозаводске нужно возвращать горожанам» 3
Мэрия — это всего лишь инструмент в руках граждан, считает участник конкурса на должность главы Петрозаводска коммунист Андрей Гущин.
«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности за десятилетие 4
27.04.2021 16:02
Первомай неотмененный 3
27.04.2021 13:00
«У города должен быть свой характер» 10
27.04.2021 11:50
Ровесник гагаринского полета 6
27.04.2021 08:54
Вся аналитика

Чтиво

27.04.2021 17:01
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»