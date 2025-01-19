В Петрозаводске возобновили движение до конечной станции троллейбусы №1 и № 8

Ранее сообщалось об изменении маршрутов в связи с повреждением контактной сети.

Возобновлено движение троллейбусов маршрутов № 1 и № 8 до конечной станции «Чистая», сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт».

Напомним, в связи с серьезным повреждением контактной сети 27 января троллейбусы указанных маршрутов разворачивались через Верхнее Чапаевское кольцо без следования в район Древлянка.