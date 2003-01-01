В Петрозаводске возобновили реставрацию Дома горного начальника

После нескольких лет отсутствия финансирования на важнейшем для города здании возобновляются работы.

9 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход реставрации объекта культурного наследия на улице Энгельса в Петрозаводске. Подрядчик уже выполнил работы по усилению фундамента, гидроизоляции стен здания по всему периметру, в цокольном этаже проведены работы на окнах, идет штукатурка стен.

Стоит напомнить, что на данном объекте с 2019 по 2022 годы уже проводились реставрационные работы на средства федерального бюджета, выделенные в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Потом объект был законсервирован.

Средств на продолжение реставрации не было. В состоянии «заброшки» старейшее здание города, в котором останавливались сразу два российских императора, пребывало несколько лет. А ведь его планировалось отреставрировать к 2020 году, то есть к 100-летию Карелии.

С 2022 года были безуспешные попытки получить федеральное финансирование, при этом сумма работ постоянно росла, увеличившись вдвое и перевалив в итоге далеко за 200 млн рублей. В прошлом году власти Карелии, не дождавшись федеральных денег, приняли решение выделить региональные средства на реставрацию памятника.

Как рассказал Артур Парфенчиков, в преддверии этой зимы строители под контролем технического и авторского надзора закроют теплый контур. А сами работы должны быть завершены в 2027 году, в год празднования 800-летия крещения карелов. Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и Центр по охране объектов культурного наследия ведут постоянное наблюдение за производством работ.

Деревянный дом директора Олонецких горных заводов был возведен в Петрозаводске на бывшей Английской улице в 1780-1790-х годах. Раньше на этом месте находилась заводская контора. В то время предприятием руководил шотландец Чарльз Гаскойн, памятник которому открыли на проспекте Карла Маркса. В XIX веке это здание стали называть «домом горного начальника». Оно считается уникальным для карельской столицы образцом городской классицистической усадьбы и одним из самых старых в столице республики. Строение знаменито еще и тем, что в 1819 году в нем останавливался император Александр I, а в 1858 году Александр II.