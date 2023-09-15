В Петрозаводске возобновляется движение троллейбусов по старым маршрутам

Троллейбусы № 3 и № 5 в столице Карелии вернутся на прежние маршруты, измененные из-за ремонта в центре города.

О возвращении троллейбусов №№ 3 и 5 на прежние маршруты сообщили в ПМУП «Городской транспорт». По ранее утвержденным маршрутом троллейбусы пойдут с 18 сентября.

Ранее эти маршруты были изменены в результате ремонта на площади Гагарина. Предполагалось, что работы закончатся лишь в октябре.

С маршрутами следования и расписанием движения можно ознакомиться на сайте ПМУП.