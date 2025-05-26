В Петрозаводске возобновляется строительство конькобежной площадки

С предыдущим подрядчиком был расторгнут договор.

О возобновлении работ на спортивном объекте Луми-2 сообщил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.

«По результатам торгов заключен государственный контракт с надежной и опытной карельской строительной организацией- АО СП-1, входящей в группу компаний ООО «СФК». То, что оказалось не под силу предыдущему подрядчику из Санкт-Петербурга, наши строители решают планомерно и уверенно», — пишет Виктор Россыпнов в своем ТГ-канале.



Завершена подготовка и сейчас идет работа на котловане и фундаменте основного корпуса стадиона. «Работы на этом объекты ещё много, но главное, что с мертвой точки сдвинулись», — подытожил чиновник.

Напомним, ранее Минстрой Карелии расторг контракт с недобросовестным подрядчиком второй очереди спортивного комплекса «Луми». Связано это с нарушением сроков, а также — с отсутствием достаточного количества людей и техники на объекте и конкретного плана работ у подрядчика. Подрядчик противодействовал передаче площадки, но с помощью полиции это противодействие было преодолено.