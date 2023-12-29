В Петрозаводске возведут постоянный двухполосный мост в отдаленный район города

Проект моста через Логмозеро прошел госэкспертизу

В Петрозаводске прошел экспертизу проект моста через Логмозерский пролив. Об этом сообщила замглавы управления Государственной экспертизы Карелии Ирина Трачум.

"Длина моста - 478,68 м, габарит моста - Г- 9,5 м. Тротуар - 2,25м, велодорожка - 2,0 м",- рассказала заместитель главы Госэкспертизы.

Материал пролетного строения - железобетон, сталежелезобетон.

Двухполосный мост в Соломенное, вместо понтонной переправы, будет визитной карточкой Петрозаводска.

Кроме того, будут реконструированы Ялгубское и Петрозаводское шоссе.