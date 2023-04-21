Надземный переход построят в новом корпусе БСМП в Петрозаводске

Глава минздрава Карелии опубликовал фото и рассказал в соцсети, как идет строительство хирургического корпуса БСМП.
По словам руководителя регионального Минздрава, строители приступили к возведению конструкций третьего этажа.
Кроме того, ведется подготовка к строительству надземного перехода.
Уже завершили работы по устройству фундаментов под опоры перехода, отметил Михаил Охлопков.
В ближайшее время подрядчик приступит к реконструкции участка сетей теплоснабжения.
В начале августа начнётся возведение наружных стен здания.
Глава минздрава Карелии напомнил, что идёт строительство 7-этажного здания хирургического корпуса с диагностическими службами, отделением реанимации интенсивной терапии, оперблоками и другими подразделениями больницы.
На 7 этаже разместится вертолётная площадка, уточнил руководитель республиканского ведомства.
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