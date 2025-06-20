В Петрозаводске впервые капитально отремонтируют детский сад

В Петрозаводске пройдет капитальный ремонт детского сада № 89. Мэр города рассказала, что к началу сентября этого года работы планируют завершить. Дошкольное учреждение обновят благодаря федеральному финансированию.

«Поручила Екатерине Игоревне Реутовой еженедельно выезжать на объект для контроля графика исполнения. Все работы должны быть завершены в сентябре 2025 года», — рассказала на своей странице Инна Колыхматова.

На сегодняшний день подрядчик занялся ремонтом кровли и демонтажными работами. После этого в детском саду заменят окна и приступят к обновлению фасада. Детский сад существует с 1978 года, с тех пор серьезного ремонта не было.

«Объём работ большой, но мы очень рады, что наш детский сад скоро преобразится!» — поделилась директор Вера Александровна Ильина.