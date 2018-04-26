В Петрозаводске впервые пройдёт кастинг в Академию Никиты Михалкова

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Приёмная комиссия будет работать в Национальном театре Карелии.
Как сообщается в паблике Национального театра Карелии, 5 июня начнёт работу выездная приёмная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.
Специалистов в области театра и кино, а также студентов последнего курса творческих вузов Республики Карелия и близлежащих регионов приглашают пройти собеседование на возможность бесплатного обучения в Академии Н.С. Михалкова.
Приёмная комиссия будет работать в Национальном театре Карелии 5 июня (вторник) с 11 до 17 часов по адресу: г.Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 19.
Подробнее об Академии и поступлении читайте здесь.
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