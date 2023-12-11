В Петрозаводске впервые сыграют в поддавки

В столице Карелии пройдет городской чемпионат по обратной игре в шашки.

Чемпионат Петрозаводска среди мужчин и женщин по обратной игре в шашки, иначе называемой поддавками, пройдет 16 декабря в Спортивной школе № 2 Петрозаводска по адресу: улица Дзержинского, 26.

Как рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный», обратные шашки — разновидность игры, где главной целью является потерять все свои фигуры и лишить себя ходов. При этом правила идентичны русским шашкам.

«Чаще всего эту игру называют поддавки, — рассказал тренер по шашкам, мастер спорта России Иван Лопухин. — Такие соревнования в Петрозаводске пройдут впервые. Приглашаем к участию жителей города!»

Для участия в чемпионате, который начнется в 16.00, необходима регистрация. Подробную информацию смотрите в паблике МУ «Дирекция спорта».