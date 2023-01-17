В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания (ФОТО)

Сотни горожан окунулись в Онежское озеро теплой ночью 19 января.

В Петрозаводске, на Онежской набережной, недалеко от памятника Петру I, в ночь с 18 на 19 января состоялись крещенские купания — впервые за три года. В предыдущие зимы массовые купания были отменены из-за эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

Купель была сделана во льду непосредственно рядом с набережной. Сама территория была огорожена, через металлорамки пропускали по 10-15 человек. Не все из них, впрочем, шли окунаться — немало было таких, что пришли поддержать своих родных и друзей. Из-за этого перед рамками образовалась очередь — количество человек в ней варьировалось от 50 до 100.

По информации городской администрации, всего на набережную пришли около 800 человек. Более 500 из них совершили омовение.

Официально омовения начинались с 0 часов, но фактически к купели стали подходить чуть раньше. Безопасность на мероприятии обеспечивали полицейские, сотрудники «Скорой помощи» и МЧС, а также волонтеры, некоторые из которых были представителями городского казачьего общества.

Для совершавших омовения были установлены 3 теплые палатки МЧС — 2 женские и одна мужская. Тут же продавали горячие безалкогольные напитки — чай, кофе, глинтвейн.

Несмотря на праздник Крещения, погода выдалась удивительно теплой для середины января — столбик термометра показывал +1 градус, периодически начинал идти мокрый снег.

Подробнее о том, как это было, смотрите фоторепортаж в «Столице на Онего».