В Петрозаводске врач поставила капельницу пьяному пациенту в машине скорой помощи и получила по лицу

В Петрозаводске пьяный пациент ударил и обматерил врача скорой помощи, сообщил в Управлении Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел 11 января. Росгвардейцы выехали на сигнал тревоги из охраняемого медицинского учреждения Петрозаводска. По прибытии на объект группа задержания выяснила, что на автомобиле скорой помощи был доставлен пациент в состоянии опьянения. Еще в машине ему поставили капельницу — в процессе мужчина ударил медика по лицу. Потерпевшая сообщила, что пациент пришел в состояние психоза, он не только ударил медика, но осыпал оскорблениями. Врача написала заявление в полицию.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его участковому.

Ранее сообщалось, росгвардейцы в Карелии поймали в минувшем году почти 800 нарушителей.