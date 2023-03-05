В Петрозаводске врач-реаниматолог БСМП за отзывчивость и доброту получила награду Минздрава Карелии

В Петрозаводске врач-реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Кристина Андреевна Ильина за отзывчивость и доброту удостоена ведомственной награды Минздрава Карелии.

В небольшом кругу, почти по-домашнему, глава Минздрава республики без толики напыщенности и чопорности обратился к молодому врачу Кристине Андреевне со словами благодарности, объяснив, почему она одна из первых, кто удостоен такой награды.

«Тогда, в самом начале пандемии коронавируса, когда Республиканская инфекционная больница была переполнена и нам нужно было срочно размещать ковидных больных в созданных резервных больницах, в 2 часа ночи мы приехали в Наркодиспансер.

Реаниматолог, дежурившая на смене, категорически отказалась работать с инфекционными пациентами и уехала. Мы стали обзванивать всех врачей с просьбой помочь. Вы, Кристина Андреевна, самая первая откликнулись, приехали и стали работать. За что я вам очень благодарен», — сказал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава вручил врачу-реаниматологу ведомственную награду, отметив: «Этот знак «За борьбу с COVID-19, Кристина Андреевна, мы вручаем вам, потому что вы достойный человек. Когда не было никаких выплат и все боялись работать, у многих страх заковывал разум, даже при наличии всех средств защиты, вы не испугались — пришли и стали спасать людей. Я вас благодарю».

А когда награда и цветы были уже вручены, Михаил Егорович произнес слова немецкого классика, которые как нельзя лучше охарактеризовали ситуацию: «В темные времена хорошо видно светлых людей».

Смущенная доктор, принимая благодарность, как будто оправдываясь, говорила, что не видит в своем поступке ничего героического.

«Это мой рабочий долг. Я сразу говорила, что всегда приду туда, где будет нужна моя помощь, и буду работать, безвозмездно», — сказала Кристина Ильина.

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