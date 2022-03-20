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В Петрозаводске врачи спасли мужчину, который мог умереть в считанные секунды

Новости. Общество
11:53, 21 Марта 2022
фото: © Минздрав Карелии

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В БСМП специалисты сделали сложную операцию пациенту с проникающим ранением бедра, рассказали в Минздраве республики.

В Больницу скорой медицинской помощи самостоятельно обратился пациент с проникающим ранением бедра. Специалисты увидели выраженное нарушение функции нижней конечности и практически полное отсутствие движений в коленном суставе. Первоначально пациенту врачи поставили диагноз повреждение сухожилий четырехглавой мышцы, но для дообследования травматологи рекомендовали выполнение магнитно-резонансной томографии.

По результатам МРТ-исследования специалисты рентгенологического отделения БСМП обнаружили повреждение бедренной артерии с развитием псевдоаневризмы на уровне нижней трети бедра и огромной гематомой. Такое нарушение целостности артерии возникает при различных проникающих травмах, и без дополнительного обследования отличить настоящую аневризму от псевдоаневризмы непросто. Не всегда даже опытный специалист может её обнаружить.

«Нашему пациенту очень повезло, повреждение артерии было краевое, точечное, что позволило ему самостоятельно приехать в больницу. В противном случае он просто не смог бы даже доехать до медучреждения», — прокомментировал Владимир Зыков, заведующий рентгенологическим отделением.

Медикам БСМП пришли на помощь сосудистые хирурги Республиканской больницы им. В. А. Баранова. Пациенту была экстренно сделана комбинированная операция. Больному восстановили кровоснабжение ноги, удалили псевдоаневризму и гематому. С помощью установки аппарата лечения ран отрицательным давлением была нормализована функция четырехглавой мышцы.

«Была спасена не только функция конечности, но и жизнь пациента. При повторном разрыве псевдоаневризмы, при попытке удаления гематомы, псевдоаневризма могла легко отделиться с обнажением поврежденной стенки бедренной артерии, в результате чего пациент мог скончаться в считанные секунды», — отметил Михаил Мамошкин, заведующий травматологическим отделением БСМП.

Пациент уже выписан из стационара.

«Когда жизнь человека спасена благодаря опыту, профессионализму медицинскими работниками и скорости принятия решений.». — прокомментировал работу коллег глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

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