В Петрозаводске временно изменится маршрут троллейбуса №4

Три дня троллейбусы будут ходить по измененному маршруту.

С 18:00 30 августа до 21:00 1 сентября в Петрозаводске изменится движение троллейбуса № 4. Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением массовых мероприятий на площади Кирова.

Троллейбус будет следовать от конечной остановки «улица Корабелов» через улицы Антонова, Репникова, Ключевское шоссе, Лыжную улицу, улицу Ровио, Комсомольский проспект, проспект Александра Невского, улицу «Правды» и улицу Куйбышева.

Затем он продолжит движение по обычному маршруту до конечной остановки «Товарная станция». В обратном направлении троллейбус будет работать без изменений — от «Товарной станции» до «улицы Корабелов» по установленному маршруту.

Напомним, 1 сентября на площади Кирова пройдет праздник в честь Дня знаний.