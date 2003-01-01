В Петрозаводске временно изменятся маршруты двух троллейбусов

Еще один полностью отменят.

С 18 по 24 августа из-за ремонта ливневой канализации в Петрозаводске изменятся маршруты троллейбусов. Изменения связаны с тем, что участок улицы Чапаева будет полностью закрыт для проезда во время ремонтных работ. Об этом сообщили в троллейбусном управлении.

Троллейбус № 8 временно отменят. Маршруты № 1 и № 7 будут ходить по измененным схемам. Троллейбус № 1 поедет от конечной «Площадь Северная Точка» по улицам Онежской Флотилии, Ригачина, Чернышевского, Луначарского, проспекту Александра Невского, улице Правды, Куйбышева до конечной «Железнодорожный вокзал» и обратно через те же улицы, кроме участка Чернышевского — вместо него обратно по Радищева.

Троллейбус № 7 будет следовать от конечной «Улица Корабелов» по улицам Корабелов, Антонова, Репникова, Ключевскому шоссе, Калинина, проспекту Александра Невского, улице Правды, Куйбышева до конечной «Железнодорожный вокзал» и обратно тем же путем. Расписание движения троллейбусов № 1 и № 7 будет скорректировано.