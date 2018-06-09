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Новости. Общество
09:49, 09 Июня 2018

В Петрозаводске временно изменятся маршруты троллейбусов и автобусов

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В праздничные дни временно изменится схема движения некоторых маршрутов городских автобусов и троллейбусов. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня России, сообщает мэрия Петрозаводска.

"12 июня в связи с перекрытием улицы "Правды" и площади Кирова изменятся маршруты автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26: с 18.00 до 22.00 по маршрутам следования – ул. Луначарского – ул. Пушкинская – пр. Ленина – по маршрутам следования, в обратном направлении соответственно", - сказано в сообщении администрации.

На это же время (с 18 до 22 часов 12 июня) временно изменяются маршруты следования троллейбусов.

Так будет выглядеть маршрут "единицы": "к/ст. "Кемская" – ул. Кемская – ул. Судостроительная – ул. Ключевая – ул. Онежской флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – "к/ст. Хейкконена" – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской флотилии – ул. Ключевая – ул. Судостроительная – "к/ст. Кемская". 

А вот так - троллейбусный маршрут №6"к/ст. Корабелов" – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – ш. Ключевское – ул. Калинина – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Краснофлотская – "к/ст. Товарная станция" – ул. Разина – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Калинина – ш. Ключевское – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – "к/ст. Корабелов". 

Отмечается также, что с 10 по 12 июня троллейбусы будут работать по расписанию выходного дня.  

"Движение троллейбуса №4 отменяется", - предупреждает мэрия.

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Комментарии

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Os
2018-06-09 10:02:54
А как автобусы с Луначарского на Пушкинскую будут попадать? Там же мост Пименова аварийный, опасно по нему пассажиров возить.
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