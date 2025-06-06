В Петрозаводске временно отключат четыре радиостанции

Временные неудобства вызваны профилактическими работами.

В ближайший вторник, 24 июня, с 8:00 до 13:00 в Петрозаводске не будут работать четыре популярные радиостанции. Об этом сообщил Радиотелевизионный передающий центр Карелии.

«Вести FM», «Радио Дача», «Новое радио» и «Радио Шансон». Отключение связано с плановыми профилактическими работами на передающем оборудовании.

Некоторые работы могут перенести, если погода будет неподходящей для их проведения.