В Петрозаводске временно закроют железнодорожный переезд

На следующей неделе временно перекроют железнодорожный переезд между Южной промзоной и Птицефабрикой, сообщили в администрации столицы Карелии.

5 мая с 11.00 до 16.00 будет перекрыт железнодорожный переезд возле станции Онежский (проезд Строителей). Схема движения транспорта на участке, соединяющем Южную промзону и Птицефабрику, изменится в связи с проведением РЖД ремонта на первом главном пути станции.

В ходе работ будет произведена переукладка переездного настила. Пропуск экстренных служб при необходимости будет осуществляться по временному настилу.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что ж/д переезды Петрозаводска оборудовали камерами.