В Петрозаводске временно запретят парковку около Краеведческого музея

В Петрозаводске с 22 по 24 октября введут временные ограничения движения в центре города.

Остановку и стоянку транспорта запретят около дома №5 на улице Фридриха Энгельса, где находится Краеведческий музей Карелии.

Как сообщили в городской администрации, эти меры необходимы для беспрепятственного вывоза строительного мусора. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать установленные дорожные знаки и правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске с 16 октября вводятся временные ограничения движения транспорта в районе Новоманерной площади.