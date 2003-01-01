В Петрозаводске временно запретят парковку около Краеведческого музея

В Петрозаводске с 22 по 24 октября введут временные ограничения движения в центре города.
Остановку и стоянку транспорта запретят около дома №5 на улице Фридриха Энгельса, где находится Краеведческий музей Карелии.
Как сообщили в городской администрации, эти меры необходимы для беспрепятственного вывоза строительного мусора. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать установленные дорожные знаки и правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске с 16 октября вводятся временные ограничения движения транспорта в районе Новоманерной площади.