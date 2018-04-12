В Петрозаводске всего 4 человека, недовольные уборкой города, пожаловались в ЕДДС

Четыре жалобы от петрозаводчан поступило в дежурную службу города о ненадлежащей уборке тротуаров и дорог, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

За прошедшие сутки поступило два обращения по вопросам ненадлежащего качества уборки тротуаров и два обращения по содержанию проезжей части, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

От компании "ТехРент" ночью работало 22 единицы техники. Днем запланирован выход 25 единиц техники.