В Петрозаводске всех желающих приглашают на бег с котами

В столице Карелии 1 мая пройдет традиционный полумарафон, в программу которого в этом году включен котокросс.

Петрозаводский полумарафон состоится на Онежской набережной 1 мая. Как рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный», в программу мероприятия вошли несколько дистанций, включая детские старты и скандинавскую ходьбу.

Также впервые в республике состоится котокросс. Участники соревнований выйдут на старт с котом или кошкой.

Организаторы обещают танцевальные выступления и развлекательную программу. Все участники основных дистанций получат набор карельских сувениров, дети — сладости и мыльные пузыри. Зарегистрироваться можно по ссылке.