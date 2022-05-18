В Петрозаводске встреча за рюмкой водки завершилась убийством

Пьяный 52-летний житель Петрозаводска убил собутыльника двумя ударами ножа, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 16 мая 52-летний житель Петрозаводска, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с товарищем ударил его два раза ножом в грудь. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.