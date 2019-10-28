В Петрозаводске введен зимний режим содержания дорог

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В мэрии сообщили, что в столице Карелии из-за ухудшения погодных условий начались работы по зимнему содержанию дорог.
Обслуживающий трассы подрядчик ООО "Техрент" перешёл на зимний режим содержания улично-дорожной сети, сообщает сайт администрации Петрозаводска. Это связано с ухудшением погодных условий.
В рамках муниципального контракта с 27 октября подрядчик вывел на уборочные работы несколько звеньев комбинированных дорожных машин и другой специализированной техники. В частности, ведётся обработка трасс противогололедными материалами.
Ранее госавтоинспекция предупредила водителей, что сложившиеся погодные условия могут значительно осложнить дорожную обстановку и привести к образованию снежных заносов, накату, гололеду.
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