В Петрозаводске ввели дневной запрет для большегрузов на улице Университетской

С 23 декабря на продлении Университетской улицы — от Древлянского шоссе до Математического проезда — ограничено движение большегрузного транспорта с 7:00 до 19:00.

Эта мера стала ответом на многолетние обращения жителей квартала «Резервный», которые жаловались на интенсивное движение тяжелой техники по грунтовой дороге, ведущей в их микрорайон.

Напомним, конфликт вокруг этой дороги имеет долгую историю. Участки в «Резервном» с 2014 года выделялись льготным категориям граждан, однако инфраструктура, включая нормальную дорогу, не была предусмотрена. В 2015 году жители за свои средства отсыпали километровую грунтовку. Ситуация обострилась в 2022 году, когда рядом началось строительство жилого комплекса «Равновесие». Строительная техника активно использовала самодельную дорогу жителей, что привело к ее быстрому разрушению и протестам, включая перекрытия.

В 2025 году подрядчик, возводящий ЖК, построил асфальтированную дорогу по улице Роберта Рождественского. Однако, как отмечают жители, большегрузы продолжили пользоваться грунтовкой. Новая дорога не предусмотрена для тяжелой техники, пояснил подрядчик.

На встрече с представителями мэрии два месяца назад жители вновь просили о запрете, указывая на опасность для детей и пожилых людей. Власти пообещали ускорить решение.

Теперь дневной запрет формально введен, но он продолжает действовать и на асфальтированной альтернативной дороге по Рождественского.

— Мы находимся в положении, что грузовой транспорт не может ездить с 7 утра до 19 вечера ни там, ни там. По логике, если грузовики не могут ездить весь день, значит, их движение сместится на вечерние часы, когда многие возвращаются домой. То есть проблему не решили, а завуалировали», — отмечают местные жители. Они считают текущее решение лишь декларативным шагом.

Перспективы решения остаются туманными. Власти заявили, что комплексный ремонт Университетской улицы с обустройством проезжей части, тротуаров и освещения запланирован на 2026 год. Однако работы по ликвидации дефектов на Рабочей улице (к которой примыкает «Резервный») могут быть проведены только «при условии наличия достаточного финансирования», говорится в ответах чиновников. Поэтому жители уже не верят обещаниям. Напомним, ранее они обращались к президенту страны с просьбой оказать содействие в асфальтировании дороги по всей длине: от Профессорского бульвара до проезды Рудный и строительстве тротуара до квартала. Ситуация находится на контроле у Следкома России.