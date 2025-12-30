РЕКЛАМА
Новости

Более 230 снегоуборочных машин будет работать на региональных дорогах Карелии в новогодние праздники

10:32

Путин запретил продавать вейпы и сигареты на остановках

10:12

Вертолетный рейс до Сенной губы отменен 31 декабря из-за непогоды

10:00

Новогоднюю программу «Каникулы у елки» открыли в Петрозаводске

09:51

Итоги года: как гражданские активисты и эксперты спасают мозаику «Калевала» в Питкяранте

09:31

В Петрозаводске ввели дневной запрет для большегрузов на улице Университетской

09:00

Автомобиль съехал в кювет на трассе в Пряжинском районе

08:29

На 102-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска Октябрина Леонова

08:01

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в двух посёлках Пудожского района

07:32

Десять больших и экологичных автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска

00:14

Девушка получила травмы при столкновении двух авто на трассе под Петрозаводском

23:16

Самое важное за сегодня

22:20

На 100-м году жизни скончался почётный гражданин Петрозаводска Акбулат Чуваров

21:58

Неисправная гирлянда стала причиной пожара в Пряжинском районе

21:01

«Столица на Онего» запустила первый в Карелии телеграм-канал, где работает ИИ

20:30

Житель Московской области заплатит штраф за вылов краснокнижного лосося из Онежского озера

19:43

Главный редактор «Столицы на Онего» о том, что такое трампотня и каким был 2025 год

19:15

Сети, лодку и автомобиль изъяли у двух рыбаков в Сегежском районе

18:46

Умер иллюзионист Эмиль Кио

18:26

В Карелии прокуратура добивается ликвидации многотонной свалки

17:53

Республиканская больница скорой помощи прокомментировала смерть пациентки из-за пневмонии

17:32

Владимир Путин подписал указ о сборах резервистов

17:17

Снегопады накроют Карелию в последний день 2025 года

17:03

Карельские ученые выяснили, как рыба помогает сердцу

16:36

Новую поликлинику и детский сад построили в Петрозаводске

16:15

Сотни семей в Петрозаводске стали новоселами жилых комплексов «Баренц Групп» в 2025 году

16:00

Депутат Госдумы Валентина Пивненко подвела итоги года

15:50

Российские банки вводят ограничения на переводы самому себе

15:32

Последнее бракосочетание 2025 года состоялось в Петрозаводске

15:16

В Кондопожском районе Карелии построены две новые врачебные амбулатории

15:02

Онежский судостроительно-судоремонтный завод опроверг информацию о имеющихся долгах

14:43

Стало известно, как изменится стоимость пенсионных баллов в России в 2026 году

14:24

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нерасселения аварийного дома в Карелии

14:02

Дополнительные билеты будут продавать на посещение поезда Деда Мороза в Петрозаводске

13:44

В поселке Волома в Карелии предотвратили взрыв газовых баллонов при пожаре

13:31

Повышение МРОТ, новые меры поддержки семей, усиление контроля за мигрантами: какие законы вступают в силу в январе

13:12

В Петрозаводске за неделю выявили 165 нарушений в содержании дворов и домов

12:53

В Общественной палате РФ допустили введение безусловного базового дохода для россиян

12:36

Водитель сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе в Олонце

12:05

Более полутора тысяч человек удалось расселить из аварийного жилья в Карелии в уходящем году

11:51

АВТОВАЗ объявил цены на LADA в 2026-м году

11:37

Карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде

11:16

Строительная компания отремонтировала школу с экономией средств, из-за чего попала в реестр недобросовестных поставщиков

10:58

В Карелии январь обещает быть холоднее обычного

10:38

Более 86 тысяч человек встретят Новый год в поездах

10:23

На трассе «Фонтаны» в Петрозаводске нарезают лыжню для классического хода

10:04

24-летний житель Карелии перевел мошенникам 1,4 млн рублей

09:47

Вакцину от ВПЧ внесут в национальный календарь прививок

09:34

Строительная компания «КСМ» поздравляет жителей Карелии с наступающим Новым 2026 Годом!

09:18

В Петрозаводске сегодня проходят массовые проверки правил перевозки детей в машинах

08:59

С 2026 года в российский паспорт можно будет поставить шесть новых отметок

08:39

В поселке Рускеала ведутся работы по устранению аварии на водопроводе

08:20

Депутат Госдумы допустил отключение мобильного интернета в новогоднюю ночь

08:00

В Карелии скончался ветеран службы занятости, бывший директор Центра занятости Кондопожского района

07:40

Главный редактор «Беломорской трибуны» удостоена почетного звания «Заслуженный журналист Республики Карелия»

07:20

Глава Карелии назначил новых кураторов в четырех районах республики

07:00

Путин подписал закон, снижающий возраст для принесения Присяги при получении гражданства до 14 лет

06:40

Иммунолог порекомендовала мыть искусственные елки перед праздниками

00:10
В Петрозаводске ввели дневной запрет для большегрузов на улице Университетской
Сегодня 09:00 Общество
Поделиться

С 23 декабря на продлении Университетской улицы — от Древлянского шоссе до Математического проезда — ограничено движение большегрузного транспорта с 7:00 до 19:00.

фото: © Екатерина Михайлова

Эта мера стала ответом на многолетние обращения жителей квартала «Резервный», которые жаловались на интенсивное движение тяжелой техники по грунтовой дороге, ведущей в их микрорайон.

Напомним, конфликт вокруг этой дороги имеет долгую историю. Участки в «Резервном» с 2014 года выделялись льготным категориям граждан, однако инфраструктура, включая нормальную дорогу, не была предусмотрена. В 2015 году жители за свои средства отсыпали километровую грунтовку. Ситуация обострилась в 2022 году, когда рядом началось строительство жилого комплекса «Равновесие». Строительная техника активно использовала самодельную дорогу жителей, что привело к ее быстрому разрушению и протестам, включая перекрытия.

В 2025 году подрядчик, возводящий ЖК, построил асфальтированную дорогу по улице Роберта Рождественского. Однако, как отмечают жители, большегрузы продолжили пользоваться грунтовкой. Новая дорога не предусмотрена для тяжелой техники, пояснил подрядчик.

На встрече с представителями мэрии два месяца назад жители вновь просили о запрете, указывая на опасность для детей и пожилых людей. Власти пообещали ускорить решение.

Теперь дневной запрет формально введен, но он продолжает действовать и на асфальтированной альтернативной дороге по Рождественского.

— Мы находимся в положении, что грузовой транспорт не может ездить с 7 утра до 19 вечера ни там, ни там. По логике, если грузовики не могут ездить весь день, значит, их движение сместится на вечерние часы, когда многие возвращаются домой. То есть проблему не решили, а завуалировали», — отмечают местные жители. Они считают текущее решение лишь декларативным шагом.

Перспективы решения остаются туманными. Власти заявили, что комплексный ремонт Университетской улицы с обустройством проезжей части, тротуаров и освещения запланирован на 2026 год. Однако работы по ликвидации дефектов на Рабочей улице (к которой примыкает «Резервный») могут быть проведены только «при условии наличия достаточного финансирования», говорится в ответах чиновников. Поэтому жители уже не верят обещаниям. Напомним, ранее они обращались к президенту страны с просьбой оказать содействие в асфальтировании дороги по всей длине: от Профессорского бульвара до проезды Рудный и строительстве тротуара до квартала. Ситуация находится на контроле у Следкома России.

Обсудить (0)
