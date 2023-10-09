В Петрозаводске выберут лучших резчиков по дереву

В День народного единства в карельской столице будут состязаться резчики по дереву.

В Петрозаводске через три с половиной недели, в субботу, 4 ноября, на площади Кирова соберутся мастера по изготовлению предметов из дерева. Там пройдет блиц-турнир для резчиков по дереву.

Об этом сообщили в мэрии карельской столицы.

Мастера будут создавать объемные работы по теме «Мир леса». Участники начнут состязание в 10.00 часов. К 14.00 часам организаторы подведут итоги и наградят победителей. При этом среди участников разыграют ценные подарки и главный приз – 10 тысяч рублей.

Конкурс пройдет в рамках осеннего фестиваля «Марьяне», который приурочен ко Дню народного единства.





