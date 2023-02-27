В Петрозаводске выбрали лучшего классного руководителя

Учитель Академического лицея победила в городском конкурсе «Самый классный Классный».

Во вторник, 28 февраля, в карельской столице торжественно закрыли VI городской конкурс «Самый классный Классный». Он проходил в большом зале администрации Петрозаводска.



Победителем стала учитель английского языка, классный руководитель 8 класса Академического лицея Анастасия Голубенко. В этом году она представит столицу республики на региональном этапе конкурса «Учитель года» в номинации «Классный руководитель».



В состязаниях приняли участие 13 педагогов из школ № 10, 20, 34, 38, 39, 46, 55, гимназии № 17, гимназии № 30, Ломоносовской гимназии и Академического лицея. В состав жюри входили победители конкурсов прошлых лет, специалисты управления образования и профессиональная общественность.



Отметим, конкурс зародился по инициативе школы № 25 шесть лет назад. За это время в нем поучаствовали более 80 классных руководителей, рассказали в мэрии города.